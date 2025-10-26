Görüntüler tek tek incelendi: Yüzleri maskeli saldırganlar yakalandı

Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde yüzleri maskeli, gece saatlerinde motosikletle gelen kişiler tarafından iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılar için özel ekip oluşturuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği’nden deneyimli polisler görev aldı.

BÜTÜN GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Kentte özellikle 3 ilçede yaşanan saldırılar esnaf ve vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken, eylem yapan şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri tek tek incelendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, daha önce yılın ilk 9 ayında 96 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 10 kişi daha yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı