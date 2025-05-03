Görüntüler tepki çekmişti: 2 servis sürücüsü yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından "Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur" başlığıyla yayınladığı mesajında Esenyurt'ta tehlikeli şekilde araç kullanan 2 okul servisi sürücüsü O.S. ve M.E.T.'nin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya mesajında 2 sürücü hakkında da adli işlem başlatıldığını, sürücü belgelerinin iptal edildiğini, araçların trafikten men edildiğini ve toplam 44 bin 232 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

"HER SÜRÜCÜ TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYMALI"

Yerlikaya, "Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.