Görüntülü görüşme yaparken kapkaça uğradı

İstanbul Kağıthane'de bir kadın, telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı sırada kapkaça uğradı.

Olay, Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Moğolistan uyruklu Türk vatandaşı olan Oyun Gündüz (60), sabah saatlerinde kız kardeşiyle birlikte çalıştığı konfeksiyona gitmek için yola koyuldu.

Kadın o esnada piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan değerindeki cep telefonuyla sokakta görüntülü görüşme yaparak yürümeye başladı. Kadının elindeki telefonu gören kapkaççılar, onu takibe aldı.



KAPKAÇÇILARI SOKAK SOKAK KOVALADILAR

Bir süre sonra kadına arkasından yaklaşan kapkaççılardan biri, görüşme yaptığı esnada telefonu kulağından çalarak kaçmaya başladı. Telefonu çalan kapkaççı geldiği sokak istikametine doğru tekrar dönerek suç ortağıyla birlikte kaçmaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran kadın ve kardeşi, sokak sokak kapkaççıları kovaladı ancak şüheliler bir süre sonra izini kaybettirdi. Olayın ardından soluğu emniyette alan kadın kapkaççılardan şikayetçi oldu.



ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI



Şikayetin ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Moğolistan uyruklu Türk vatandaşı Oyun Gündüz, telefonuyla görüntülü konuştuğu sırada kapkaça uğradı

Kapkaçı gerçekleştiren şüphelinin emniyette çeşitli suçlardan toplamda 13 kaydı bulunan “Bozkurt Serdar” lakaplı Serdar K. (35) olduğu belirlendi. Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, yanındaki şahsın ise toplamda 8 suç kaydı bulunan Serhat E. (30) olduğu tespit edildi.



KAPKAÇÇI VE HIRSIZLAR BİR ARADA YAKALANDI



Yapılan çalışmaların ardından Serdar K.’nın bir caminin merdivenlerinde 11 adet suç kaydı olan Ali B. (34) ve 15 adet suç kaydı bulunan Olcay Ü. (23) ile oturduğu belirlendi. Bölgeye geçen polis ekipleri, kapkaççı Serdar K. ve daha önceden hırsızlık suçundan aranan Ali B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelilerin üst aramalarında ise bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan sorguda kapkaççılar, cep telefonunu Çağlayan’da bir cadde üzerinde bulunan bir pasajda emniyette 3 adet suç kaydı bulunan telefoncu Sinan A.’ya (30) sattığını itiraf etti.



İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Kağıthane polisi çalınan cep telefonuyla birlikte Sinan A.‘yı da gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Serdar K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kapkaç” suçundan, Ali B. ise “açıktan hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çalıntı telefonu satın alan Sinan A. da “suç eşyasının satın alması” suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ayrıca üzerlerinde eroin maddesi bulunan Selçuk U., Fırat U. ve Mehmet H. ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan cep telefonu da sahibi Oyun Gündüz’e teslim edildi.