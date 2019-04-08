Denizli'de görüntülü telefon görüşmesi yaptığı sırada yaklaşık 80 metrelik uçurumdan düşerek feci şekilde can verdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Seyir Tepesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ortaokulda öğrenim gören 14 yaşındaki Ece T, Çamlık Seyir Tepesine arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı.

Ece T. bu sırada arkadaşıyla telefonla görüntülü görüşme yapmaya başladı. Kayalıkların bulunduğu alanda görüşmesine devam eden Ece T, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 80 metrelik uçurumdan aşağıya düştü.

Ece T.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın sarp kayalıklarda kalan cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından halatlar yardımıyla yapılan ve yaklaşık 1 saat süren hummalı çalışma sonrası aşağıya indirildi.

Ece T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.