Gösterileri takip ederken tutuklanan gazetecilere tahliye
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan gösterileri takip ederken tutuklanan 7 gazeteci için tahliye kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan gösterilere ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Gösterileri takip eden 7 gazeteci gözaltına alınmıştı.
Habercilere toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlaması yöneltilmişti. Mahkemeye çıkarılan gazeteciler tutuklanmıştı.
Gazetecilerin tutukluluklarına itiraz edildi.
İtirazı görüşen mahkeme, uluslararası haber ajanslarına çalışan foto muhabiri Bülent Kılıç, Fransız haber ajansı AFP’nin foto muhabiri Yasin Akgül, Now Tv muhabiri Onur Tosun, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı ile gazeteciler Hayri Tunç ve Zeynep Kuray’ın tahliyesine karar verdi.
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