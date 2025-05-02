Göz göre göre gelen felaket! Ne beton uygun ne kullanılan malzeme

44 kişiyi öldüren değişiklik! Müteahhidin “Zemin sıvılaştı” iddiası raporla çürüdü: “Binayı sonradan eklenen profiller yıktı” Haberi Görüntüle

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Said Bey Sitesi'ne yönelik üçüncü bilirkişi raporu dosyaya girdi. 6 Şubat 2023’teki depremlerinde yıkılan iki bloklu Said Bey Sitesi’nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Sitenin yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 7’nci duruşması görüldü.



Said Bey Sitesi

Haklarında dava açılan kamu görevlilerinin dosyasının da birleştirildiği davanın duruşmasına bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen tutuksuz sanıklar katıldı. Sitede hayatını kaybedenlerin yakınları, taraf avukatları ile yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile şantiye şefi Murat Kaş da duruşmada hazır bulundu. Tutuklu müteahhit Hasan Çam cezaevinden, yapı denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit ise bulundukları şehirlerdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle salona bağlandı.



Said Bey Sitesi

TUTUKSUZ SANIKLAR GELMEDİ Tutuksuz şantiye şefi Halil İbrahim Us ile taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapisleri istenen tutuksuz Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ve Müdür Yardımcısı Serap Binici duruşmaya katılmadı. ÜÇÜNCÜ BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ Duruşmada mahkeme başkanı, Denizli Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini belirtti. Mahkeme başkanı tarafından okunan rapora göre; müteahhit, şantiye şefleri ve statik fenni mesullerin Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 2007 Yönetmelik hükümleri ile sabit etriye kanca boyu ve açısı ile çiroz uygulama detayları gibi yönlerden uygunsuzluklar nedeniyle kusurlu bulundu.



NE BETON UYGUN NE KULLANILAN MALZEME Yapının inşa sürecinde, yapının ağırlığını arttırarak deprem yükleri etkisi altında betonarme taşıyıcı sistem davranışını farklılaştırmakta olan asma kat galeri boşluklarının kapatılması eylemini ruhsata aykırı gerçekleştirmiş olması da sanıkların asli kusurlu sayılmasına gerekçe gösterildi. Raporda kritere uygun olmayan beton ve çelik malzeme kullanıldığı da kaydedildi. Statik proje müellifinin kusursuz olduğu belirtilen raporun devamında, belediyenin proje kontrol ve yapı denetim kontrol birimlerindeki sorumluların da asli kusurlu sayıldığı kaydedildi. DENETİMSİZ İNŞAATA VİZE VERDİLER Raporda buna gerekçe olarak; yapının iki bodrum, zemin ve asma kat tavan tabliyelerinin yapı ruhsatı edinmeden önce denetimsiz olarak inşa edilmiş olmasına karşın 13 Haziran 2016 tarihli yapı ruhsatının düzenlenmiş olmasından, yapı ruhsatı öncesi inşa edilmiş olan imalata yönelik bilgi toplanmaksızın 14 Temmuz 2016 tarihli temel üstü vizesine onay vermiş olmaları gösterildi.



Said Bey Sitesi'nin yıkılmadan önceki hali