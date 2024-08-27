Göz kararı yapılan zemin etüdü 150 cana mal oldu: Kaçak müteahhidin tepki çeken ifadesi

Kahramanmaraş'ta Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde bulunan 3 bloklu Palmiye Sitesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkıldı.
Yıkılan binalarda 150 kişi hayatını kaybetti.
Sitenin müteahhidi Ali Babaoğlu ise geçen günlerde yakalandı.
Sitenin aynı zamanda statik proje müellifi ve fenni mesulü de olan Babaoğlu ifadesinde suçlamaları reddetti.
"Binamız tamamen ruhsata göre yapılmıştır, binada ruhsat dışında büyüklük bulunmamaktadır." diye konuşan Babaoğlu, yapı denetim kanununa göre binaya karşı 15 yıl sorumluluğu olduğunu öne sürdü.
TEPKİ ÇEKEN İFADE
"Bir müteahhit ömür boyu sorumlu olamaz." ifadelerini kullanan Babaoğlu'nun "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.
GÖZ KARARI ETÜT
Davanın Babaoğlu'nun yanı sıra 2 sanığı var. Diğer müteahhit ile jeoloji mühendisi olan sanıklar için de 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenirken iddianamede sanıklarında sitenin zemin etüdünü gözlemsel olarak yaptığını söylediği de yer aldı.
ZEMİN ETÜDÜ 9 KATLIK, YAPILAN BİNA 12 KAT
Soruşturma kapsamında toplanan delil, belge, fotoğraf ve videolar bilirkişi için Konya Teknik Üniversitesi’ne gönderildi. 5 kişilik bilirkişi heyeti, yapmış oldukları inceleme ve değerlendirme sonunda hazırladıkları 40 sayfalık raporu savcılığa gönderdi.
Raporda, zemin etüdüyle ilgili yapılan değerlendirme dikkat çekti.
Bilirkişi raporunda zemin etüdüne göre yapının 9 katlı olması gerektiği ancak yıkılan binanın 12 katlı olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
“Zemin etüt raporunda yapının 9 katlı inşa edileceği belirtilmiştir. Ancak yapıya ait projeler ve dosyada bulunan binaya ait ruhsatlardan yapının 2 bodrum kat, zemin kat, 8 normal kat, çatı kat olmak üzere 12 katlı olduğu ve toplam yüksekliğinin 36,4 metre olduğu anlaşılmaktadır. Zemin etüt çalışmalarının planlanmasında yapı boyutlan, yapı tipi, yapı yüksekliği, yapının bodrum katının olup olmadığı ve temel taban kotu gibi bilgilerin bilinmesi önemlidir. Zemin etüt çalışmaları bu bilgiler dikkate alınarak yapılmalıdır."
MÜTEAHHİT, STATİK PROJE MÜELLİFİ, BELEDİYE PROJE KONTROL BİRİMİ ASLİ KUSURLU ÇIKTI
Raporun sonuç kısmında ise binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunanlar sıralanarak, şöyle denildi:
“Sonuç olarak, soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde binada, 7.7 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu yükün yapının tasarım aşamasında geçerli olan yönetmelik koşullarının üzerinde olabileceği ancak bu aşımın düşük bir seviyede olduğu, söz konusu binanın 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve deprem mühendisliği ilkelerine uyulmadan projelendirildiği ve imal edildiği, proje analizleri neticesinde zemin emniyet gerilmesinin aşıldığı, beton basınç dayanımının projedeki C20 beton dayanımını sağlamadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar ışığında deprem sırasındaki göçmenin ana nedeni, binanın projelendirme ve imalatı sırasında gerek altyapı gerekse üstyapı açısından yeterli mühendislik hizmeti alamamış olmasıdır. Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna göre yapının sorumlu müteahhidi, statik proje müellifi, fenni mesulü, belediye proje kontrol birimi asli kusurlu, jeoloji mühendisi ve belediye yapı kontrol birimi tali kusurludur.”
22,5'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22,5’ar yıla kadar hapis istenen ve 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüphelilerin yargılanmalarını gerektirir nedenler ise şu şekilde sıralandı:
“Şüphelilerin, binanın proje-yapım aşamalarında tespit edilen eksikliklere ve Kahramanmaraş ilinin deprem bölgesinde olduğunu, usulüne uygun yapılmayan yapıların meydana gelen depremlerde yıkılabileceğini objektif olarak var olan dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmasına rağmen üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek sitenin proje aşamasında; statik proje içeriği yetersizliği, temel donatı alanı yetersizliği, temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği, statik hesap raporu yetersizliği, kolon boyutları yetersizliği, kolon donatı alanı yetersizliği, kiriş donatı alanı yetersizliği, donatı detaylandırması yetersizliği, zemin araştırması yetersizliği, oturum analizi yapılmasının gerekli olmasına rağmen yapılmamış olması, yapım aşamasında ise malzeme kalitesi yetersizlikleri bulunmasına rağmen binayı inşa ederek bilinçli taksirle hareket etmek suretiyle vefat ve yaralanmalara sebebiyet vererek üzerlerine atılı bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu işlediklerini gösterir haklarında kamu davası açılmayı gerektirir delile ulaşıldığı anlaşılmıştır.”
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