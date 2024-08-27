Göz kararı yapılan zemin etüdü 150 cana mal oldu: Kaçak müteahhidin tepki çeken ifadesi

Kahramanmaraş'ta Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde bulunan 3 bloklu Palmiye Sitesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkıldı.



Yıkılan binalarda 150 kişi hayatını kaybetti.



Sitenin müteahhidi Ali Babaoğlu ise geçen günlerde yakalandı.



Sitenin aynı zamanda statik proje müellifi ve fenni mesulü de olan Babaoğlu ifadesinde suçlamaları reddetti.



"Binamız tamamen ruhsata göre yapılmıştır, binada ruhsat dışında büyüklük bulunmamaktadır." diye konuşan Babaoğlu, yapı denetim kanununa göre binaya karşı 15 yıl sorumluluğu olduğunu öne sürdü.

TEPKİ ÇEKEN İFADE



"Bir müteahhit ömür boyu sorumlu olamaz." ifadelerini kullanan Babaoğlu'nun "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

GÖZ KARARI ETÜT



Davanın Babaoğlu'nun yanı sıra 2 sanığı var. Diğer müteahhit ile jeoloji mühendisi olan sanıklar için de 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenirken iddianamede sanıklarında sitenin zemin etüdünü gözlemsel olarak yaptığını söylediği de yer aldı.