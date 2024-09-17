Gözaltına alınan 85 Polonez işçisi serbest

Polonez sucuk fabrikasında, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 146 çalışan, 20 Temmuz'da eyleme başladı.
Dün fabrika çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan polis, oturma eylemi yapan işçilere müdahale etti.
85 işçi ters kelepçeyle gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri alınan işçiler serbest bırakıldı.
Fabrika önünden uzaklaştırılan işçiler eylemlerine Çatalca Kaymakamlığı önünde devam ediyor.
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