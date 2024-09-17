Gözaltına alınan 85 Polonez işçisi serbest

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve 2 aydır İstanbul Çatalca'daki fabrika önünde eylem yapan Polonez sucuk fabrikasındaki işçilere dün polis müdahale etmiş ve 85 işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işçiler bugün serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 85 Polonez işçisi serbest

Polonez sucuk fabrikasında, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 146 çalışan, 20 Temmuz'da eyleme başladı.

Dün fabrika çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan polis, oturma eylemi yapan işçilere müdahale etti.

85 ters kelepçeyle gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri alınan işçiler serbest bırakıldı.

Fabrika önünden uzaklaştırılan işçiler eylemlerine Çatalca Kaymakamlığı önünde devam ediyor.

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