Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı, kalp krizi şüphesi var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlandı.

Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çakar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

"BİLMİYORUM"

Çakar, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne getirildiğinde gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum." demişti.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturması başlatıldı.

Geçen günlerde soruşturma kapsamında yeni operasyonlar gerçekleştirildi ve hakem, yönetici ve futbolcuların olduğu 46 kişi hakkında gözaltına alındı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheli şu şekilde:

“Kayserispor futbolcusu Abdulsamet Burak, Sakaryaspor futbolcuları Abdurrahman Bayram, Arda Türken, Yunus Emre Tekoğul, Sivasspor futbolcusu Ahmet Abdullah Çakmak, Amedspor futbolcuları Bartu Kaya, Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer, Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir, Pendikspor futbolcusu Emircan Çiçek, Boluspor futbolcuları Ensar Bilir, İsmail Kalburcu, Orkun Özdemir, Çorumspor futbolcusu Eren Karadağ, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk, Göztepe futbolcusu İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız, Manisaspor futbolcusu Kadir Kaan Yurdakul, Samet Karabatak, Fatih Karagümrük futbolcusu Kerem Yusuf Sirkeci, Erzurumspor futbolcusu Muhammed Furkan Özhan, Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender, Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir, Adana Demirspor futbolcusu Yücel Gürol, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve bahis oynattığı kişi Ersen Dikmen, Trabzonspor futbolcusu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Altayspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile eşi Hayriye Arzu Çakar (yurt dışı), Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili Cüneyt Semirli (yurt dışı), Ümit Kaya (yurt dışı), Koray Şanlı, Faruk Can Genç, Cenk Sarıtaş, Gamze Neli Kaya, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile alakalı Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Konyaspor futbolcusu Allasane Ndao (yurt dışı), Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz (yurt dışı)”