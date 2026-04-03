Gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adliyeye sevk edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Yaklaşık 3 gündür gözaltında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşleri ve çok sayıda iş insanın da aralarında olduğu 57 kişi adliyeye sevk edildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Şüpheliler, adliyeye sevk edilmeden önce Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip 4 otobüsle Uluyol'daki Bursa Adalet Sarayı'na getirildi.

PARTİLİLER, ADLİYE BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI

Sabah saatlerinden itibaren Bursa Adliyesi önünde toplanan CHP Bursa İl Teşkilatı üyeleri ile partililer de gelen otobüsleri sloganlarla karşıladı. 57 şüpheli, otoparktan binaya alınırken; adliye binası önündeki güvenlik önlemleri artırıldı.

SORUŞTURMADAN AYRINTILAR

Soruşturma kapsamında Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerle bağlantılı 7 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edilirken, soruşturmaya konu haksız kazancın 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu kaydedildi.

Emniyet tarafından hazırlanan raporda; Bozbey'in Seres Gayrimenkul Yatırım AŞ firmasında satış elemanı ve danışman olarak çalıştığının görüldüğü, ayrıca 2021 yılının son aylarında firmada SGK başlangıcının bulunduğu, 2022 yılı itibarıyla da mal ve hizmet satışlarında artışların olağandan fazla mahiyette olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, Bozbey'in eşi ile firma arasında yoğun para transferinin bulunduğu kaydedildi.

OLAĞAN AKIŞA AYKIRI

Raporda, Bozbey'in eşinin yetkili olduğu Fide Özel Eğitim AŞ'nin incelenen beyannamelerinde 2017 yılı ve devamında brüt satış toplamının 24 milyon 844 bin 589 lira, yine 2017 yılı ve devamında toplamda 29 milyon 100 bin 960 lira zarar edildiği ancak 30 Temmuz 2025'e kadar firma hesaplarına 49 milyon 87 bin 135 lira para girişinin olduğu vurgulandı.

Firmaya ait tüm satışların bankacılık sistemleri üzerinden gerçekleşmesi halinde hesaplarına brüt satışlar kadar para girebileceği, bu nedenle brüt satışlarla hesaplarına giren paranın uyumsuz ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi.