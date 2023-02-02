Gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arandığı belirlenen ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan televizyon programcısı Metin Uca, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı
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Metin Uca kimdir? Uca'nın hayatına dair ayrıntılar

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Hakkında arama kararı bulunan ve  'nda gözaltına alınan televizyon programcısı Metin Uca, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığı belirlenen Uca gözaltına alındı.

Metin Uca, Twitter'dan yaptığı açıklamada ifadesini verdiğini ve 4,5 saat sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

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