Gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı

Metin Uca kimdir? Uca'nın hayatına dair ayrıntılar Haberi Görüntüle

Hakkında arama kararı bulunan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan televizyon programcısı Metin Uca, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.



Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığı belirlenen Uca gözaltına alındı.



Metin Uca, Twitter'dan yaptığı açıklamada ifadesini verdiğini ve 4,5 saat sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

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