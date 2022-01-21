Gözaltına alındığı iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat'tan açıklama

Demirören Haber Ajansı (DHA), bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat'ın, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, ünlü oyuncu hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öne sürüldü.

''MERAK BUYURMAYIN, GAYET GÖZ ÖNÜNDEYİM''

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Midyat, şu ifadelere yer verdi:

''Dostlar, uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmayıcı gazeteler göz altına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine Asayiş berkemal, akşama Sermiyan Midnight ile gülüşmek üzere Malatya.''