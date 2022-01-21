Gözaltına alındığı iddia edilen Sermiyan Midyat'tan açıklama

Demirören Haber Ajansı (DHA), bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat'ın, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, ünlü oyuncu hakkında 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

Akçadağ Adliyesi'ne götürülen Midyat'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

DHA, ilerleyen saatlerde ise ''kaynağından alınan ek bilgilerle'' diyerek haberi yeniden geçti.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

''İstanbul Kadıköy’de birlikte yaşadığı eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ‘kasten yaralama' suçundan verilen ve kesinleşen 1120 TL adli para cezasını ödemediği için hakkında yakalama karar çıkarılan Sermiyan Midyat, Akçadağ Adliyesi’ne götürüldü. Midyat, para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.''

Anadolu Ajansı (AA) da, Sermiyan Midyat'ın İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına alındığını bildirdi.



AA, Midyat'ın kesinleşmiş para cezasını ödemesi sonrası serbest bırakıldığını duyurdu.



''MERAK BUYURMAYIN, GAYET GÖZ ÖNÜNDEYİM''

Midyat, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmayıcı gazeteler göz altına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim'' ifadelerine yer verdi.