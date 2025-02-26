Gözaltına alınmamak için polislere sopayla saldırdı

İstanbul'da daha önce defalarca yankesicilik yaptığı belirlenen E.Y., gözaltına alınmamak için polislere sopayla saldırdı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Şüpheli, gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Gözaltına alınmamak için polislere sopayla saldırdı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te kamera bulunmayan yerleri seçerek yankesicilik yapan bir şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda tespit edilen şüphelinin izini süren ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi'nde aynı eşkaldeki bir kişiyle tartıştığını gördüğü şüpheliyi gözaltına almak istedi.

POLİSLERE SOPAYLA DİRENDİ

Polisle tartışan ve gözaltına alınmamak için direnen şüpheli sopayla polislere saldırdı.

E.Y. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken üst aramasında ele geçirilen cep telefonunun yankesicilik yaparak çaldığı belirlendi.

Telefon sahibine teslim edilirken gözaltına alınan şüpheli ise yankesicilik ve görevli memura mukavemet suçlarından adliyeye sevk edildi.

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