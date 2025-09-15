Gözaltına alınmıştı: Trafikte biber gazlı saldırı için karar verildi

İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün yanındaki kadına biber gazıyla saldıran sürücü için adli kontrol kararı verildi.

Olay, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında Altunizade'de meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki 34 MIE 319 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti.

BİBER GAZIYLA SALDIRDI

Bunun üzerine başlayan kavga kısa sürede küfürleşmeye dönüştü.

Trafik ışıklarına kadar süren tartışmada, otomobil sürücüsü elindeki biber gazını diğer araçta yolcu koltuğunda oturan kadına sıktı.

Olayın ardından sürücü hızla uzaklaşırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.