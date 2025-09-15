Gözaltına alınmıştı: Trafikte biber gazlı saldırı için karar verildi
İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün yanındaki kadının yüzüne biber gazı sıkan sürücü için karar verildi. Gözaltına alınan sürücüye 6 bin 139 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararı verildi.
İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün yanındaki kadına biber gazıyla saldıran sürücü için adli kontrol kararı verildi.
Olay, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında Altunizade'de meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeki 34 MIE 319 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti.
BİBER GAZIYLA SALDIRDI
Bunun üzerine başlayan kavga kısa sürede küfürleşmeye dönüştü.
Trafik ışıklarına kadar süren tartışmada, otomobil sürücüsü elindeki biber gazını diğer araçta yolcu koltuğunda oturan kadına sıktı.
Olayın ardından sürücü hızla uzaklaşırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KADIN GÖRME KAYBI YAŞADI
Biber gazına maruz kalan kadının yaklaşık üç saat görme kaybı yaşadığı öğrenildi.
Hastaneye giderek sağlık raporu alan kadınla yanındaki sürücü, saldırgan sürücüden şikayetçi oldu.
Diğer yandan olay sırasında saldırgan sürücünün aracının arka koltuğunda çocuğunun da bulunduğu iddia edildi.
Kadın, kısa süre önce boyun ameliyatı geçirdiğini ve başında korse olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirtti.
İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Olayla ilgili çalışma yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, şüphelinin araç plakasından M.Ş. olduğunu belirledi.
Şüpheliye tehlikeli şerit değiştirmek, sürücülerin işaret vermeden şerit değiştirmesi, başkalarını tehlikeye düşürecek şekilde gereksiz ani yavaşlamak, saygısızca araç kullanmak ve , emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden toplam 6 bin 139 lira idari para cezası uygulandı.
ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ
Ayrıca gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alınarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit, hakaret suçlarından adli işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
