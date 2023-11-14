Gözaltında işkence iddiası | 6 polis hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de, kamera bulunmayan odaya götürdükleri 3 kişiye işkence yaptıkları gerekçesiyle 6 polis hakkında dava açtı.

İddianamede, polislerin kameraların olmadığı oda ve merdivende 6 kişiyi dövdükleri, fikir ve eylem birliği içinde darp ettikleri belirtildi.

İddianamede, kendilerini, “Devlet malına zarar verip bize küfrediyorlardı, firar edeceklerini düşündük.” diye savunan polislerin sözlerinin doğru olmadığının koridorlardaki kameraların görüntüleri ve tanık ifadeleriyle anlaşıldığı belirtildi.

Polislerin bir kişiyi ters kelepçe ile yere yatırmaları da işkence eylemi sayıldı.

Darp edildiği doktor raporuyla da saptanan mağdurlar, işkencenin polis amirinin odaya girmesiyle sonlandığını, amirin, “Bu işleri aşağıda yapın.” dediğini söyledi.

Olayın Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü olan 1 Haziran 2022'de meydana geldiği belirtildi.

