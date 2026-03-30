Gözaltındaki başkan Yalım'ın 4 işyerine operasyon
30.03.2026 02:18
Kaşbelen köyü yakınlarındaki işletmelerde polis ve jandarma ekipleri arama yaptı.
Önceki gün Ankara'da gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait otel, restoran, disko ve bara operasyon düzenleyen polis arama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 4 işletmesine polis ve jandarma ekipleri baskın yaptı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yalım'a ait otel, restoran, disko ve barda aramalar yapıldı. Merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki işletmelerdeki 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla başlatılan soruşturması kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonlarda aralarında Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.