Gözaltındaki eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adliyeye sevk edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 23 şüpheliye yönelik 10 Ekim'de operasyon düzenlendi.



Operasyonda aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.



İki kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket adresi ile 12 araçta arama yapıldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan, Turgay Erdem'in de aralarında olduğu şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.



TURGAY ERDEM KİMDİR?



İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Turgay Erdem, 1998'den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı yaptı. 66 yaşındaki Erdem, 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğine seçildi, 2006'da Belediye Başkan Yardımcısı oldu.



2009 ve 2013 yerel seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem, bu süre boyunca başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü. Turgay Erdem, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Nilüfer Belediye Başkanı seçildi.