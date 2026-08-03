Gözaltındaki gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı.

"YÜKSEK TUTARLI PARA GİRİŞİ" İDDİASI



Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sarıkaya adliyeye sevk edildi.

CEM KÜÇÜK SORUŞTURMASI

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı .

Savcılığın sevk yazısında, Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayınlarda, ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Yazıda, yayın kayıtlarının incelenmesi sonucunda Küçük'ün, "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı" ifadeleriyle gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı belirtildi.

Küçük'ün başka bir canlı yayında ise "Berkay Gezgin, İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var" şeklindeki beyanıyla da yanlış bilgiyi kamuoyuna aktardığının tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin, daha sonraki süreçte söz konusu haberlere ilişkin farklı paylaşımlar yaptığı da yazıda yer aldı.



Tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Küçük'ün kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu, bu paylaşımların kamu barışını bozma potansiyeli taşıdığı ve bu kapsamda 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ifade edildi. Ayrıca, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan olgular ile tutuklama nedenlerinin bulunduğu belirtildi. Sevk yazısında, Küçük hakkında isnat edilen suçun niteliği ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan beyanatlarla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.