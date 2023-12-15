Gözde Şeker kimdir? Sunucu Gözde Şeker kaç yaşında ve nereli?

Gözde Şeker, 1987 senesinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nde Radyo Televizyon alanında başladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun oldu.



Medya dünyasına adımını, henüz 16 yaşındayken başladığı CNN Türk Ekonomi servisinde staj yaparak attı. İlerleyen yıllarda ekonomi muhabiri olarak 5 yıl boyunca CNN Türk'te çalıştıktan sonra, TRT Türk'ün kuruluş aşamasında yer aldı.



Bosna Hersek'te TRT Türk'ün temsilciliğini üstlendi ve 4 yıl boyunca bu ülkede görev yaptı. Daha sonra aynı şekilde Tunus'ta TRT Türk'ün temsilciliğini kurdu ve bu görevi başarıyla yürüttü.



TRT Türk'ün Küresel Bakış programında editörlük görevini üstlendikten sonra Habertürk'e geçiş yaptı. Habertürk bünyesinde farklı programların sunuculuğunu üstlendiği gibi Dış Haberler Müdürü olarak da görev aldı.



Ekim 2018'den beri ise Haber Global'de hafta sonları haber sunuculuğu yapıyor.