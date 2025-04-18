Gözde'nin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar vardı, ön otopsi raporu belli oldu

Konyaaltı ilçesindeki evinde yalnız yaşıyordu. Yakınları haber alamayınca dün durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler Gökalp'ın cansız bedeniyle karşılaştı.



Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi. Ekiplerin ve savcılığın incelemesinin ardından Gözde Gökalp'in cenazesi, otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, siteye girenler için kimlik tespiti de yaptı.



Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken, Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



Gözde Gökalp'in ön otopsisinde, vücudundaki morlukların yeni olmadığı, 3-4 günlük olduğu belirlendi. Öte yandan Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş. ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.