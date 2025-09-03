Gözler 15 Eylül'de: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye geri mi dönüyor?

Çelik, dün gece CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde." dedi.

Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırmasına karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararı ile görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından partisinin İl Başkanlığı’nda yaptığı toplantı sonrasında açıklama yaptı.

Karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor." dedi.

İhraç kararının ardından Tekin bu karar itiraz etti ve "Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmediğini." belirtti.

Özel, hukuken neler yapılacağı tartışmasının detaylarını hukukçulara bırakacaklarını ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacaklarını söyledi.

Bu açıklamasının ardından Tekin'in bir süre önce CHP'den istifa ettiğini açıkladığı, partiye üye olmadığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç etmeye yönelik karar alındığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU KAYYUMU ÖNCEDEN Mİ BİLİYORDU?

Kılıçdaroğlu'nun kongre iptallerine ilişkin süreçten önceden haberdar olduğunu iddia edenler de var. Gürsel Tekin'in parti kurmak istediği, buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun, "Acale etme kurultay iptal olabilir" dediği belirtiliyor. İddiaların kaynağı, CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen. Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin arasında gerçekleşen bir konuşmayı aktarırken şunları söyledi:

"Gürsel Tekin, ben ve Şükrü Genç vardık. Sanırım Şükrü tutuklanmadan 10 gün önce gerçekleşti bu görüşme. O zaman kurultay tartışmaları yeni başlamıştı. Gürsel Tekin parti içerisinde karışıklığı görünce parti kurma fikri ortaya çıkıyor. Ankara’ya giderek bu konuyu uzun uzun Kemal Kılıçdaroğlu’na anlatıyor. Elini taşın altına koymak istediğini söylüyor. Yaptığı araştırmaları anlatıyor. Kemal Bey, ‘Acele etme. Kurultay iptal olabilir’ diyor. "

TEKİN GÖREVİ YÜRÜTMEYE KARARLI

Gürsel Tekin, bugün yaptığı açıklamada, önce il başkanlığı binasına gitmeden, görevi yürüteceğinin işaretini verdi. Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam."dedi.

Tekin daha sonra yaptığı açıklamada da, "Bina hepimize yeter, büyük bir bina, elbette binaya gideceğiz, sonuçta partimizin binası, gidişimizin günü ve zamanı önemli değil" dedi. Tekin, partiden ihraç edildiğine ilişkin kararın da bu açıklamayı yaptığı sırada kendisine ulaşmadığını söyledi.

CHP, mahkemenin kararının hukuksuz olduğunda ısrarlı ve itiraz yollarını kullanacak.

CHP BÜTÜN İTİRAZ YOLLARINI KULLANACAK

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Asliye Hukuk Mahkemeleri sadece Siyasi Partiler Kanununda düzenlenmemiş konularda yetkilidir. Bu konular da kongrelerin açılıp , kongre başkanlık divanının oluşmasından başlar gündem maddeleri görüşülür ve sıra seçim maddesine geldiği ana kadar olan süreçle sınırlıdır. Seçime geçildiği anda divan kalkar seçimleri yapmak üzere görevi ilçe seçim hakimi devralır ve seçimleri yapıp sonuçlarını kesinleştirdikten sonra seçilenlerin mazbatalarını bizzat verir. Siyasi Partilerin kongrelerindeki seçimler Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine göre hakim gözetim ve denetiminde yapılır ve ilçe seçim kurulu hakiminin verdiği karar da bu maddeye göre kesindir. Bu kararı sadece Yüksek Seçim Kurulu Anayasa'mızın 79.maddesine göre tam kanunsuzlukla kaldırabilir. Asliye hukuk mahkemelerinin bu kararları kaldırma yetkileri yoktur. Yani ilçe seçim kurulunun verdiği mazbatayı sadece Anayasa'mızın 79.maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu iptal edebilir. Yine Anayasa'mızın 79.maddesine göre YSK kararları da kesi sir ve herkes uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi YSK kararlarını inceleyip denetleyemeyiz demişlerdir. Bu sebeple verilen karar doğrudan Anayasa'mızın 79.maddesine ve Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine aykırı olduğundan görev gasbıdır."

SGK KAYITLARI VURGUSU

Süren tartışmalarda, mahkemenin İstanbul İl kongresini iptaliyle, eylül ayında çıkması beklenen CHP kongresine yönelik karar arasında bağlantı kuruluyor.

İl kongresinin iptal edildiği mahkeme kararında, "Bulunan ifade tutanakları, tapu kayıtları, SGK kayıtları, banka yazı cevapları, diğer resmi kurumlardan gelen bilgi ve belgeler ile mahkeme dosyasının tüm içeriği birlikte değerlendirildiğinde, davacı tarafın iddialarının basit bir iddianın ilerisine geçtiği ve gerçekleşen seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığı, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilendiği hususlarında yaklaşık ispat şartı sağlanmıştır." denildi.

Bu kararda, SGK kayıtlarına vurgu yapılmasıyla, CHP kongresine yönelik iddianamede de yine SGK kayıtlarına gönderme yapılması arasında benzerlik görülüyor, bu benzerlik üzerinden siyasi yorumlar yapılıyor.

GÖZLER 15 EYLÜL'DE: BENZER İDDİALAR GÜNDEMDE

15 Eylül'de görülecek olan kurultay davası iddianamesinde, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.

İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.