Gözler 29 Eylül'e çevrildi. Yeni Parti'nin ismi değişecek mi?

Yeni Parti ’nin adının değişmesi Ankara’da kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu.

Başsavcılık da itirazı değerlendirdi ve Yeni Parti ’ye, uyarı yazısı gönderdi.

Tebligatta, 2024 yılında “yeni” adıyla parti kurmak isteyen bir grubun başvurusunun da Yenilik Partisi’nin itirazı üzerine reddedildiğinin hatırlatıldığı belirtiliyor.

"KARIŞTIRAN BİR KİŞİ DAHİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye 'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi dahi olduğunu düşünmediklerini ifade etmişti.

"Geçmişte AYM kararlarına baktığımızda da bunun çok dar yorumlandığına şahitlik ediyoruz." diye konuşan Emre, "Dolayısıyla biz ismimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, bunların prosedürel işlemler olduğunu, partimizin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine, seçime girme yeterliliğiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim. Biz ismimizi koruyoruz." demişti.

KANUN NE DİYOR?

Siyasi Partiler Kanunu’nun 96’ncı maddesine göre; partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor.

GÖZLER 29 EYLÜL'E ÇEVRİLDİ

Anayasa Mahkemesi 'nin (AYM), Genel Kurul gündemi yayımlandı.

Gündeme göre Genel Kurul, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'de görüşecek.

YENİ PARTİ NE YAPACAK?

Yeni Parti'nin önünde iki seçenek olduğu ifade ediliyor.

Birincisi; ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek.

Ya da kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde ise bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. “Halkın Yeni Partisi” ve “Değişim Partisi” gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.