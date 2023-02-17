Gözler bekçilik başvuru sonuçlarında: 2023 bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için geri sayım sürüyor. 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında sona eren bekçilik başvurularının ardından, başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2023 bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları 18 Ocak-3 Şubat tarihinde tamamlandı ve binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
Bekçilik başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruların 3 Şubat'ta sona ermesinin ardından sonuçların Mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
2023 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2023 bekçilik sınavı için tarihler merak ediliyor.
Bekçilik sınavı için tarihler henüz belli olmadı. Adayların hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak.
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