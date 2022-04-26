Gözler bu toplantıda: Koronavirüs Bilim Kurulu maske gündemiyle toplandı

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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının başladığını Twitter'dan duyurdu. Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı. https://t.co/8pRJFM7s2Z — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2022

Bakan Koca, 27 Nisan'da Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının 26 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini sosyal medyadan açıklamıştı.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" sözlerine yer verdi.

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

AÇIKLAMAYI ERDOĞAN YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan, saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.



"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"



Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.



Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

