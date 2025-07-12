Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşmasında

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama geride kalırken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmada.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti istişare kampının açılışında "tarihi" bir konuşma yapacağı belirtilmişti.



AK Parti Kızılcahamam Kampı 11-13 Temmuz tarihleri arasında milletvekilleri, bakanlar ve genelbaşkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşecek.



Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Erdoğan'ın konuşmasına saat 10.00 itibariyle başlaması bekleniyor.



AK Parti kampında ana gündem Terörsüz Türkiye süreci.



Bununla birlikte ilgili bakanların sunumları ve soru cevaplarla ekonomi, dış politika, güvenlik gibi başlıklar da masada olacak.



ERDOĞAN'DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sosyal medya hesabından PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama yapmıştı.



"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." demişti.