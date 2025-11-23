Gözler İmralı ziyaretinde, heyet ne zaman gidecek?

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik ziyaret için gözler yeni haftaya çevrildi.

AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit İmralı Adası'na gidip Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Üç kişilik heyetin adaya gidişine ilişkin hazırlıklar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordine ediliyor. Yayman, Yıldız ve Koçyiğit'ten oluşan İmralı Heyeti'nin adaya deniz yolu ile değil helikopter ile gitmesi planlanıyor.

KAYIT ALTINA ALINACAK

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun şimdiye kadarki tüm görüşmeleri tutanak altına alındı.

Kapalı toplantılar haricindeki tüm tutanaklar da yayınlandı.

Öcalan ile komisyon adına gerçekleştirilecek bu görüşmenin ise MİT görevlileri tarafından kayıt altına alınması bekleniyor.

Görüşme sırasında ses ve görüntü kaydı yapılacağı ancak bunların yayınlan-mayacağı da belirtiliyor..

KOMİSYON BİLGİLENDİRİLECEK

Üç kişilik heyet İmralı dönüşünde görüşmeye ilişkin komisyonu bilgilendirecek ve böylece komisyonun dinleme mesaisi tamamlanmış olacak. Ardından gözler 28 Kasım tarihine çevrilecek. O tarihe kadar komisyonda yer alan siyasi partiler görüş ve önerilerini komisyona iletecek ve komisyonun hazırlayacağı rapor için çalışmalar başlayacak

Raporda Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te gerçekleşebilecek yasal düzenlemeler için atılacak adımlara ilişkin öneriler olacak.