Gözler Kabinesi Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda (29 Mart 2021 Kabine Toplantısı)

Kontrollü normalleşme döneminde dört hafta geride kaldı. Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda.



Corona virüs vaka ve ağır hasta sayılarındaki artışın değerlendireleceği toplantıda, risk haritasının da güncellenmesi bekleniyor.

1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme ile birlikte iller dört risk grubuna ayrılmıştı.

SON TOPLANTIDA RİSK HARİTASI GÜNCELLENMEMİŞTİ

Her 15 günde bir güncelleneceği açıklanan harita, son Kabine Toplantısı'nda değiştirilmedi.



15 Mart'taki toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önlemlerin aynı şekilde bir süre daha devam edeceğini açıklamıştı.



1 Mart'ta 9 bin 891 olan vaka sayısı 15 Mart'ta 15 bin 503'e, 27 Mart'ta ise 30 bin 21'e yükseldi. Ağır hasta sayısı da bin 215'ten bin 886'ya yükselmiş durumda.



RİSK HARİTASI DEĞİŞECEK Mİ?



Rakamlara yansıyan artışın Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi, risk haritasının ise güncellenmesi bekleniyor.



Haritanın güncellenmesi durumunda vakaların arttığı illerde yeni tedbirler alınacak. Vaka sayıları azalan iller içinse, tedbirlerin gevşetilmesi gündeme gelecek.



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