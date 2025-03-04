Gözler Kongrede! Başkan Trump'ın açıklaması ne zaman? Donald Trump ne açıklayacak?

Donald Trump, Kongre konuşmasını 4 Mart günü gerçekleştirecek. Ana gündem maddelerine ilişkin görüşlerini payaşacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının ilk haftalarında; Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki ateşkes ve sınır güvenliği, enflasyonla mücadele gibi konular gündeminde yer aldı. Başkan Trump ne açıklayacak? ABD Başkanı Trump'ın açıklaması saat kaçta?



TRUMP AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını salı akşamı TSİ 05:00'de yapacak. Konuşma yerel saatle 21:00'de yapılacak.



Trump sosyal medya hesabından salı gününe ilişkin olarak, ''Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım.'' ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 28 Şubat'ta Oval Ofis'te bir araya gelmiş ve ikili arasında tartışma yaşanmıştı Böylece önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.



Tartışma esnasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. İmzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.



Trump, Oval Ofis'teki tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını ileri sürdü.