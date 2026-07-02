Gözler öğrenci affında. Bugün Meclis'e sunulacak

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.

Teklif bugün AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis 'e sunulacak.

TEKLİFİN AYRINTILARI

1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek.

Bu durumdakiler, 2026-2027 eğitim -öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.

Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Af düzenlemesi hazırlık sınıfından, önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor.

Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecekleri öngörülüyor.