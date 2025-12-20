Gözler süreç komisyonunun ortak raporunda

Meclis'te Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyon artık rapor aşamasında.

KOMİSYONUN İLK ETAPTA ÇERÇEVE BİR METİN HAZIRLAMASI BEKLENİYOR

Komisyon 22 Aralık Pazartesi günü ortak raporun yazımı için bir toplantı yapacak. Önce çerçeve metin hazırlanacak ardından o metin Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek.

Komisyonda yer alan tüm partiler, raporlarını sundu. AK Parti'nin raporunda, Suriye'de SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması şart koşuluyor.

Raporda, PKK'nın kendini tasfiye ettiği ve silahların tamamen bırakıldığına dair "teyit ve tespit" mekanizmasına vurgu dikkat çekiyor.

Tasfiye ve silah bırakmanın tespit edilmesi durumunda, “müstakil ve geçici bir kanun” ile bu sürecin yasal altyapısının oluşturulması öneriliyor.

MHP'nin 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunda ise 3 aşamalı plan önerildi. Bunlar; silahların tam olarak bırakılması, örgüt mensuplarının teslim olması ve rehabilitasyon süreci şeklinde sıralandı.

Hukuki adımlar için silahların tam olarak bırakılması ve güvenlik güçlerinin teyit etmesi ön koşul olarak belirlendi.

CHP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu rapor 53 sayfadan oluşuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik, kayyum uygulamalarının son bulması önerildi.

Seçilmiş kişilerin yargılanmasının TRT’den canlı yayınlanması da öneriler arasında.

DEM Parti'nin raporu ise, 6 bölüm ve 99 sayfadan oluşuyor. Raporda özellikle Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik, infaz düzenlemesinin güncellenmesi ve kayyum uygulamaların sona ermesi gibi öneriler yer alıyor.

DEM Parti süreç kapsamında barış yasalarının çıkarılmasını da istiyor.