Gözler yarına çevrildi. Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçecek?

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir’in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan’a bilgi sunduklarını söyledi.

İDDİALARI YALANLAMADI

Tugay son olarak sosyal medyada “Başkan AK Parti ’ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü.” diye yazan bir kullanıcıya yanıt verdi.

Cemil Tugay , “Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye bir şey olmaz.” dedi.

Tugay'ın cevabında, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE

Ankara'da ise gözler çarşamba gününe çevrilmiş durumunda.

Cemil Tugay'ın yarın 4 ilçe belediye başkanı ise birlikte AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse İzmir ilk kez AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.

YENİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Bu iddiaların ardından Yeni Parti'den de açıklama yapıldı.

Sözcü Zeynel Emre, Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasına "Geçebilir mi geçebilir. Genel başkanımızla ya da bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor, geçebilir." dedi.

İKİ AYDIR SİYASETİN GÜNDEMİNDE

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Tugay, CHP 'den mutlak butlan kararına tepki olarak istifa etmişti.

Tugay, bu kararını açıklarken mutlak butlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirtmiş ve özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu ifade etmişti. Bir grup il başkanı ve İzmir İl başkanının görevden alınmasını, haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak değerlendiren Tugay, "Anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir." demişti.

Tugay, bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini sözlerine eklemişti. Bu gelişme sonrasında İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı görev yapmaya başlamıştı.

“İZMİR'DEKİLERİN YÜZÜNE NASIL BAKACAK?”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cemil Bey CHP'den butlana tepki olarak istifa etti. ‘Bir an önce partileşmek lazım’ dedi. Kendisi AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze, ailesine nasıl bakacak? Bu tarih önünde yeni bir travma olur. 'Sen AK Parti'ye mi geçeceksin' demek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorulacak soru değil, kendime de ona da yakıştırmam. Ama giden gelen böyle söyleyenler oluyor."

"BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Tugay ise ilgili iddialara ilişkin 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumunun olmadığını” söyledi.

“Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim.” diyen Tugay, şöyle devam etmişti:

"Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim. Milletvekili olsam belki daha farklı konuşabilirim ama benim bir kente dair sorumluluğum var. O yüzden de bu süreci sakince bekliyorum."

CHP KURULTAYI CEZA DAVASINDA SANIK

Özgür Özel’in Kasım 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili “mutlak butlan” kararı verilen yargı sürecine ek olarak bir de ceza davası yürütülüyor.

3 Haziran 2025’te kabul edilen iddianamede Cemil Tugay, “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu, “rüşvetle” suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat’la birlikte “sanık” olarak yer alıyor. Bu isimlerin “oylamaya hile karıştırma” suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Geçen aylarda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.