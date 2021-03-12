Gözler yeni risk haritasında: İstanbul 'kırmızı' olacak mı?

Kademeli normalleşme sürecinde iller risk durumuna göre; mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı.



Haritaya bakıldığında mavi olan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kapsadı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin neredeyse tamamı mavi renkte yer aldı.

Üç büyükşehirde ise durum biraz farklı. İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Ancak üç büyükşehir başta olmak üzere bazı illerde son bir haftada vaka artışları yaşandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, vaka artışlarının beklenen risk haritasına etkisinin nasıl olacağını değerlendirdi.



Yeni açıklanacak haritada belirli oranda değişiklikler olacağını ifade eden Prof. Dr. Aydın, İstanbul'da polikliniklerde bir artış söz konusu olduğunu ancak bu durumun hastane ve yoğun bakıma ek bir yük eklemediğini belirtti.

İSTANBUL 'KIRMIZI' OLACAK MI?

Çok merak edilen konulardan birisi de ''Acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerinde kırmızı olur mu?''

İncelemelerini aktaran Prof. Dr. Aydın'a göre İstanbul, Ankara'da bir renk değişimi olmayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son risk haritası

Aydın, ''Küçük illerde değişiklikler olabilir; ama burada bir ili komple döndürmek yerine o ildeki bazı kararları, kırmızı iller kararında alabilirsiniz. Bir kısım illerde il rengiyle kalmakla beraber, ilin Hıfzıssıhha Kurulu bir üst renge ait kararlar alabilecek. Belki bunların içinde okulların seyreltilmesinden ya da bazılarına yeniden ara verilmesine kadar gidebilecek. Semtin eğlence, restoran, gezi, gibi alanları ile ilgili sınırlamalar gelebilir; ama 'Beşiktaş'ı kapattım Sultanbeyli açık' gibi tanımlamalar çok zor yönetilir İstanbul'da; çünkü kimse ilçe yaşamı yaşamıyor" dedi.

'AİLESİNDE KAYBI OLMAYAN YOK'

Çoğunluğu mavi renkte olan doğu bölgelerine ilişkin de değerlendirme yapan Prof. Dr. Aydın'a göre; coğrafi yaşam, mevsimsel durumlar vaka oranlarına etki ediyor.



Aydın, ''O bölge salgının bir önceki dönemini çok yoğun geçirdi. Ailesinde vakası olmayan, sülalesinde kaybı olmayan bir aile yok. Burada sürü bağışıklığı dediğimiz geçirilmiş enfeksiyon bağışıklığı önemli bir oranda oluştu. İkincisi bu bölge kış mevsiminde, kar, kış, mevsimsel şartlar, birbirlerine gitme, gelme oldukça az" dedi.

KARADENİZ'DE MEVSİM İYİ, HAREKETLİLİK VAR



Bunun tam tersinin Karadeniz bölgesindeki illerde yaşandığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz'de mevsim iyi, hareketlik var, bağa, bahçeye gitme zamanı. Bugün Şırnak'ta bağa bahçeye gitme zamanın yok, yerde 15 santim kar var. Mevsimsel farklılıkların getirdiği bir mavilik var. Bu mavi kentlerde eğer toplumsal bağışıklık değil de bağa bahçeye gidememe etkiliyse, önümüzdeki günlerde mavilerin bir kısmının sarıya doğru dönüşme ihtimali var" diye konuştu.



Yeni risk haritası pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısının ardından açıklanacak.