Gözler yeniden Sarıyer'deki binada: CHP MYK öncesi polis önlem aldı
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak. Toplantı, Sarıyer'deki eski İstanbul il başkanlığı binasında gerçekleşecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul kongresine ilişkin tartışma devam ederken, parti de bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak.
Toplantı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Sarıyer'deki eski İstanbul il binasında yapılacak.
Saat 14.30'da başlaması ön görülen toplantı öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı.
CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen ve çevresi polis bariyerleriyle çevrilen eski il binasının bulunduğu nokta araç trafiğine kapatıldı.
