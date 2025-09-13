Gözler yeniden Sarıyer'deki binada: CHP MYK öncesi polis önlem aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak. Toplantı, Sarıyer'deki eski İstanbul il başkanlığı binasında gerçekleşecek.

Gözler yeniden Sarıyer'deki binada: CHP MYK öncesi polis önlem aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul kongresine ilişkin tartışma devam ederken, parti de bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak.

Toplantı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Sarıyer'deki eski İstanbul il binasında yapılacak.

Saat 14.30'da başlaması ön görülen toplantı öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı.

Gözler yeniden Sarıyer'deki binada: CHP MYK öncesi polis önlem aldı - 1 CHP'nin İstanbul il kongresine ilişkin karar sonrası, Gürsel Tekin mahkeme tarafından görevlendirilmişti. Bu görevlendirme sonrası Sarıyer'deki bina çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen ve çevresi polis bariyerleriyle çevrilen eski il binasının bulunduğu nokta araç trafiğine kapatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
  • Etiketler :
  • CHP
  • Özgür Özel
  • Chp İstanbul İl Kongresi Soruşturma
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...