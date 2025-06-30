CHP kurultayı davasında ara karar: 8 Eylül'e ertelendi
CHP kurultayı davası 8 Eylül'e ertelendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci kurultayının iptali istemiyle açılan davada, ceza yargılaması ile görevsizlik kararına itiraz süreçlerinin tamamlanması beklenecek.
Ankara'da bugün önemli bir dava vardı.
Siyasetin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci kurultayının iptaline ilişkin dava bugün görüldü.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava saat 10.00'da başladı.
CHP'nin avukatları ek süre talebinde bulunmayacakları beyanında bulundu.
Davacı Lütfü Savaş ve diğer delegelerin avukatları ise CHP Parti Meclisi üyelerinin davaya katılma taleplerinin reddini istedi.
Daha sonra avukatların beyanlarına geçildi.
DAVACI AVUKATI: GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ ŞAİBELİ
Davacı Lütfü Savaş ve diğer delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, bir kez daha mutlak butlan ifadesini kullandı.
Divan başkanının tarafsız davranmadığı yönünde beyanda bulunan Üregen, bu kapsamda genel başkanlık seçiminin şaibeli olduğunu savundu.
Avukat Üregen, olağan ve olağanüstü kurultayın geçersiz olduğunu savunarak bu davada sözlü yargılamaya geçilmesini istedi.
CHP AVUKATINDAN TEPKİ
CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise davacı avukatının Özgür Özel'e yönelik "gayri meşru" ifadesine tepki gösterdi.
Çağlayan, "Amaç sandık koymaktır, sonuç ortaya çıkmıştır, haliyle de dava konusuz kalmıştır." dedi.
MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI
Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Heyet, cezayargılaması ile görevsizlik kararı itirazına ilişkin sürecin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.
Davanın bir sonraki duruşması 8 Eylül günü görülecek.
MAHKEMENİN BEKLEDİĞİ KARARLAR HANGİLERİ?
Mahkeme heyeti ara kararında iki ayrı sürecin tamamlanmasının ardından davaya devam edilmesine hükmetti.
Peki bu süreçler neler?
Kurultayın iptali istemiyle açılan davada bir de ceza yargılaması yapılıyor.
Bu davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 12 kişi şüpheli sıfatıyla bulunuyor.
Bu isimler hakkında üç yıla kadar hapis cezası ile siyasi yasak isteniyor.
Soruşturmada devam eden bir de görevsizlik kararına ilişkin süreç var.
Başsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.
Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosya üzerindeki incelemesi sürüyor.
ÖZEL: SÜREÇ SİYASİ ODAKLI BİR OPERASYON
CHP lideri Özgür Özel, duruşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart darbesinden bağımsız değildir." diyen Özel, "Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır." ifadelerini kullandı.
Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmaların yüzüncü gününde, yarın Saraçhane'de toplanacaklarını da kaydetti.
DAVACI TARAFI KURULTAYIN İPTALİNİ İSTİYOR
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve üç delegenin başvurusu üzerine açılan davada, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talep ediliyor.
MAYIS AYINDAKİ DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?
26 Mayıs günü görülen celsenin ara kararında mahkeme, 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin müzakere yazılmasına karar verdi.
CHP AVUKATLARI NE DİYOR?
Mahkeme heyeti, CHP'nin gerçekleştirdiği tüzük kurultayı öncesinde geçerli olan tüzüğün mahkemeye sunulmasını istemişti.
CHP avukatları, bu kurultayın iptalini isteyenlerin iç tüzük yollarını tamamlamadığını savunmuştu.
Avukatlar, davaya konu itirazın muhatabının ilgili Yüksek Seçim Kurulu olduğunu kaydetmişti.
YETKİSİZLİK İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR
Başsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi ise sürüyor.
MAHKEMEDEN HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?
Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa ilgili kurultay gerçekleşmemiş sayılacak.
Yani, parti yönetimi 38'nci olağan kurultayda değişen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilecek.
İhtiyati tedbir kararı alınırsa; parti içinden görevlendirilen bir ismin partiyi kurultaya götürmesi anlamına geliyor.
MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA NE OLACAK?
Mutlak butlan kararı çıkarsa önce itiraz edilecek.
Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor.
Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi Olağan Kurultay sürecini başlatacak.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesinde dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize." dedi.
Özel, verilecek her karara hazır olduklarını söyledi.
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