CHP kurultayı davasında ara karar: 8 Eylül'e ertelendi

Ankara'da bugün önemli bir dava vardı.

Siyasetin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci kurultayının iptaline ilişkin dava bugün görüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava saat 10.00'da başladı.

CHP'nin avukatları ek süre talebinde bulunmayacakları beyanında bulundu.

Davacı Lütfü Savaş ve diğer delegelerin avukatları ise CHP Parti Meclisi üyelerinin davaya katılma taleplerinin reddini istedi.

Daha sonra avukatların beyanlarına geçildi.

DAVACI AVUKATI: GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ ŞAİBELİ

Davacı Lütfü Savaş ve diğer delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, bir kez daha mutlak butlan ifadesini kullandı.

Divan başkanının tarafsız davranmadığı yönünde beyanda bulunan Üregen, bu kapsamda genel başkanlık seçiminin şaibeli olduğunu savundu.

Avukat Üregen, olağan ve olağanüstü kurultayın geçersiz olduğunu savunarak bu davada sözlü yargılamaya geçilmesini istedi.

CHP AVUKATINDAN TEPKİ

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise davacı avukatının Özgür Özel'e yönelik "gayri meşru" ifadesine tepki gösterdi.

Çağlayan, "Amaç sandık koymaktır, sonuç ortaya çıkmıştır, haliyle de dava konusuz kalmıştır." dedi.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, cezayargılaması ile görevsizlik kararı itirazına ilişkin sürecin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 8 Eylül günü görülecek.

MAHKEMENİN BEKLEDİĞİ KARARLAR HANGİLERİ?

Mahkeme heyeti ara kararında iki ayrı sürecin tamamlanmasının ardından davaya devam edilmesine hükmetti.

Peki bu süreçler neler?

Kurultayın iptali istemiyle açılan davada bir de ceza yargılaması yapılıyor.

Bu davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 12 kişi şüpheli sıfatıyla bulunuyor.

Bu isimler hakkında üç yıla kadar hapis cezası ile siyasi yasak isteniyor.

Soruşturmada devam eden bir de görevsizlik kararına ilişkin süreç var.

Başsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosya üzerindeki incelemesi sürüyor.

ÖZEL: SÜREÇ SİYASİ ODAKLI BİR OPERASYON

CHP lideri Özgür Özel, duruşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart darbesinden bağımsız değildir." diyen Özel, "Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır." ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmaların yüzüncü gününde, yarın Saraçhane'de toplanacaklarını da kaydetti.