Gözlerin çevrildiği CHP'nin kurultay davası bugün: Hangi kararlar çıkabilir?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün görülecek kurultay davasının duruşmasında. Kurultayın iptali istemiyle açılan davada yeni duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
CHP'de genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken, gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasında.
Dava bugün saat 10.00'da başlayacak.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve üç delegenin başvurusu üzerine açılan davada, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talep ediliyor.
SON CELSEDE NE OLDU?
26 Mayıs günü görülen son celsenin ara kararında mahkeme, 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin müzakere yazılmasına karar verdi.
CHP AVUKATLARI NE DİYOR?
Mahkeme heyeti, CHP'nin gerçekleştirdiği tüzük kurultayı öncesinde geçerli olan tüzüğün mahkemeye sunulmasını istemişti.
CHP avukatları, bu kurultayın iptalini isteyenlerin iç tüzük yollarını tamamlamadığını savunmuştu. Avukatlar, davaya konu itirazın muhatabının ilgili Yüksek Seçim Kurulu olduğunu kaydetmişti.
YETKİSİZLİK İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR
Başsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi ise sürüyor.
MAHKEMEDEN HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?
Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa ilgili kurultay gerçekleşmemiş sayılacak.
Yani, parti yönetimi 38'nci olağan kurultayda değişen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilecek.
İhtiyati tedbir kararı alınırsa; parti içinden görevlendirilen bir ismin partiyi kurultaya götürmesi anlamına geliyor.
MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA NE OLACAK?
Mutlak butlan kararı çıkarsa önce itiraz edilecek.
Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor.
Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi Olağan Kurultay sürecini başlatacak.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesinde dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize." dedi.
Özel, verilecek her karara hazır olduklarını söyledi.
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