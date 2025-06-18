Gözleriyle dikkat çekiyor: Antalya'da ilk kez görüldü, eti yenilebilir

AKDENİZ'DE İLK KEZ MERSİN'DE GÖRÜLDÜ



Balığın Akdeniz Körfezi'nde ilk kez 2018 yılında Mersin açıklarında tespit edildiğini dile getiren Gökoğlu, "Bilimsel olarak ilk kez 2009 yılında İsrail kıyılarında tespit edildi. Ardından ikinci kayıt yine aynı bölgeden geldi. Üçüncü kayıt ise 2018 yılında Mersin Dana Adası açıklarından biz bildirmiştik. Şimdi de Antalya Körfezi'nde yakalanarak kayıt altına alındı." dedi.



"ETİ YENİLEBİLİR"



Balığın, mercan balıklarına benzerliği nedeniyle mandagöz mercan ismiyle de tanımlandığını anlatan Gökoğlu, "Eti yenilebilen, zehirsiz bir tür. Şu anda Kızıldeniz kökenli türlerin sayısı 71'e yükseldi. Bu sayının önümüzdeki süreçte daha da artmasını bekliyoruz." dedi.



YAYILIMI BATIYA DOĞRU SÜRÜYOR



Bu türün batıya doğru yayılımının sürdüğünü kaydeden Gökoğlu, "Antalya Körfezi'nde yakalanması, göçün sürdüğünün bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.