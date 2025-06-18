Gözleriyle dikkat çekiyor: Antalya'da ilk kez görüldü, eti yenilebilir

Tropik sularda yaşayan madangöz balığı Antalya'da ilk kez görüldü. Uzmanlar zehirsiz bir tür olan balığın etinin yenilebildiğini söyledi.

Gözleriyle dikkat çekiyor: Antalya'da ilk kez görüldü, eti yenilebilir

Tropik sularda yaşayan, bilimsel ismi Priacanthus Sagittarius olan ve gözlerinin büyüklüğü nedeniyle mandagöz adı verilen türü, ilk kez Antalya'da görüldü.

Antalya Körfezi'nde Maden Koyu açıklarında uzatma ağı kullanan bir balıkçı tarafından 70 metre derinlikte avlanan ve 94 gram ağırlığında ölçülen mandagöz, incelenmek üzere Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine getirildi.

KIZILDENİZ KÖKENLİ

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, mandagözün Kızıldeniz kökenli bir tür olduğunu söyledi.

Gözleriyle dikkat çekiyor: Antalya'da ilk kez görüldü, eti yenilebilir - 1

AKDENİZ'DE İLK KEZ MERSİN'DE GÖRÜLDÜ

Balığın Körfezi'nde ilk kez 2018 yılında Mersin açıklarında tespit edildiğini dile getiren Gökoğlu, "Bilimsel olarak ilk kez 2009 yılında İsrail kıyılarında tespit edildi. Ardından ikinci kayıt yine aynı bölgeden geldi. Üçüncü kayıt ise 2018 yılında Mersin Dana Adası açıklarından biz bildirmiştik. Şimdi de Antalya Körfezi'nde yakalanarak kayıt altına alındı." dedi.

"ETİ YENİLEBİLİR"

Balığın, mercan balıklarına benzerliği nedeniyle mandagöz mercan ismiyle de tanımlandığını anlatan Gökoğlu, "Eti yenilebilen, zehirsiz bir tür. Şu anda Kızıldeniz kökenli türlerin sayısı 71'e yükseldi. Bu sayının önümüzdeki süreçte daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

YAYILIMI BATIYA DOĞRU SÜRÜYOR

Bu türün batıya doğru yayılımının sürdüğünü kaydeden Gökoğlu, "Antalya Körfezi'nde yakalanması, göçün sürdüğünün bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

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