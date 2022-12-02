Göztepe-Altay maçında fişeği atan zanlıdan "meşale sanmıştım" savunması

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki olaylı derbiden yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak işaret fişeği atarak bir kişiyi ağır yaralayan zanlı, fişeği meşale sandığını, karşı tarafa atma niyetinin olmadığını iddia etti. Öte yandan zanlının stada giriş görüntüleri de ortaya çıktı.

Göztepe-Altay maçında fişeği atan zanlıdan "meşale sanmıştım" savunması

-Altay maçında fişeği atan zanlıdan "meşale sanmıştım" savunması geldi. 

Tribünde yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınarak 30 Kasım'da tutuklanan 19 kişi arasında yer alan F.E'nin savcılıkta verdiği ifadede; olayda kullandığı işaret fişeğini pankartın altında bulduğunu, kimseden almadığını söylediği öğrenildi.

''FİŞEK OLDUĞUNU BİLMEDEN YAKTIM''

Olayda yaralanan Mehmet Çakır'ı tanımadığını, diğer bazı şüphelileri Altay taraftarı olmaları nedeniyle tanıdığını aktaran F.E'nin, işaret fişeğini meşale sandığını, fişek olduğunu bilmeden yaktığını, karşı tarafı hedef almadığını iddia ettiği, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Göztepe-Altay maçında fişeği atan zanlıdan "meşale sanmıştım" savunması - 1 F.E'nin stada giriş anı

MÜSABAKA 22. DAKİKADA DURDU

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Göztepe-Altay maçında fişeği atan zanlıdan "meşale sanmıştım" savunması - 2 F.E'nin stada giriş anı

KÖŞE DİREĞİ İLE SALDIRI

Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.

Kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A. ile tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'u tutuklanmıştı.

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bir bölümünün ambulans görevlileri A.G. ve H.K. tarafından stada sokularak tuvaletteki çöp kutusuna bırakıldığı belirlenmişti.

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