Göztepe-Altay maçında işaret fişeğiyle yaralanan taraftar: Bir şey geldiğini hissettim sadece yüzüme doğru

İzmir'de Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylar sonucu atılan işaret fişeği nedeniyle yaralanan Mehmet Çakır, ziyaretçi kabulüne başladı.

45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, geçirdiği iki ameliyatın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisinde devam ediliyor.

Çakır, hastane odasında olay gününü ve sonrasında yaşadıklarına ilişkin yüzüne doğru bir şey geldiğini hissettiğini ve kendini hastanede bulduğunu dile getirdi. Bilincinin yerinde olmadığını ifade eden Çakır, iki ameliyat olduğunu ve yüzünde iz kalmadığını söyledi.

"Ufak tefek ameliyat izleri, ilk fişeğin girdiği yer var" diyen Çakır, zaman içerisinde ilaçlarla izlerin kaybolacağını belirtti.

"ESKİ YAŞANTIMA DÖNMEK İSTİYORUM"

Yaşadığı olayın ardından herkesin bir daha maça gidip gitmeyeceğini sorduğunu ifade eden Çakır, "İlk planda amacım sağlığıma kavuşmak. Eski yaşantıma dönmek istiyorum. Ondan sonra illaki maça gideriz. Şu an tek isteğim tam anlamıyla eski yaşantıma dönmek" diye konuştu.

Olayların ardından kendisine fişeği atan Altay taraftarlarından şikayetçi olduğunu kaydeden Çakır, "Herkes bu durumdan şikayetçi olur zaten. Süreç nasıl ilerleyecek göreceğiz. Tutuklu arkadaşlar var. Biz de takip edeceğiz" dedi.

Hastanede kaldığı sürede İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar başta olmak üzere birçok yetkilinin kendisini ziyaret ettiğini belirten Çakır, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için temennide bulundu ve "Centilmence, kardeşçe sahada maçlar oynansın ve sahada bitsin. Kimse bir zarar görmesin" dedi.

İzmir Valisi Köşger, maçta yaralanan Göztepe taraftarını ziyaret etti

"ÇOK ŞÜKÜR BAŞKA KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI"

Birlikte maça gittiği grubun içinde arkadaşlarının çocuklarının da olduğunu anlatan Çakır, tribün terörünün yaşandığını aktardı.

Çakır, "Çok şükür başka kimseye bir şey olmadı. Fotoğraflara bakmadım. Görüntüyü de bir kez baktım" ifadelerini kullandı.

Zor günlerinde ailesi ve arkadaşlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını, onların desteğinin moral olduğunu vurgulayan Çakır, ailesini ve evini çok özlediğini, taburcu edildikten sonra en çok onlarla vakit geçirmek istediğini dile getirdi.

BAŞHEKİM ÇAKIR'IN DURUMUNU ANLATTI

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Caner Çavdar, Çakır'ın hastaneye getirildiğinde hayati risk taşıdığını aktardı.

Yaralanan taraftarın sağlığına kavuşmasından büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Çavdar, Çakır'ın alt ve üst çene kemiğinde kırık olduğunu ve 7 dişinin de kırıldığını belirtti.

"Bunun dışında yumuşak doku travması dediğimiz bir hasarlanma, aynı zamanda kimyasal maddeye bağlı olarak akciğerinde yanıklar, yine akciğer zarında yırtıklar vardı. Yoğun bakımda tuttuk, nefes borusu ve soluk borusu kontrol altına alındı" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Çavdar, ". İki büyük ameliyat geçirdi kendisi. Yanıklarına yönelik tedavi devam etmekte. Alt çene kemiğinden ciddi bir ameliyat geçirmiş oldu. Yüzüne, titanyum kemik dediğimiz yapay bir kemik de yerleştirildi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 27 Kasım 2022'de Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan müsabakada Göztepe taraftarlarından Mehmet Çakır, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle yaralanmıştı.

Ambulansların sahaya girmesiyle oyun 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralamış ve karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada Altay taraftarlarının bulunduğu tribünden fişeği attığı belirlenen F.E. ile kaleci Özenç'i yaraladığı tespit edilen M.N.A'nın da aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı.