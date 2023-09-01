GPS cihazı takılan Tina, sahibi Korhan Berzeg'i arıyor

77 gün önce kaybolan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde adeta seferberlik ilan edildi.



Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü. Kriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu.

Tina ile birlikte arama kurtarma ekiplerinin ormanda yaptığı araştırmalardan da bir iz çıkmadı.



ALIKONULMUŞ OLABİLİR



74 gün sonra dönen Tina’nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. Köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.



Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirme yapan, köpek eğitim uzmanlarından da destek alan ekipler, Tina’nın da görev alacağı bir yol haritası belirledi.



Dün Berzeg’in evine gelen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, köpeğin fotoğraflarını çekip, parmak izine ulaşılması için tasma üzerinde incelemeler yaptı.



Tina'nın jandarma, JASAT timleri, sivil unsurlar ve GÖNDAK ekipleri ile arama kurtarma çalışmalarına katılması kameralarca görüntülenirken, Tina'nın oldukça dinç ve güçlü olduğu dikkatlerden kaçmadı.