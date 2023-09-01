GPS cihazı takılan Tina, sahibi Korhan Berzeg'i arıyor

77 gün önce kaybolan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde adeta seferberlik ilan edildi.
Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü. Kriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu.
Tina ile birlikte arama kurtarma ekiplerinin ormanda yaptığı araştırmalardan da bir iz çıkmadı.
ALIKONULMUŞ OLABİLİR
74 gün sonra dönen Tina’nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. Köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.
Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirme yapan, köpek eğitim uzmanlarından da destek alan ekipler, Tina’nın da görev alacağı bir yol haritası belirledi.
Dün Berzeg’in evine gelen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, köpeğin fotoğraflarını çekip, parmak izine ulaşılması için tasma üzerinde incelemeler yaptı.
Tina'nın jandarma, JASAT timleri, sivil unsurlar ve GÖNDAK ekipleri ile arama kurtarma çalışmalarına katılması kameralarca görüntülenirken, Tina'nın oldukça dinç ve güçlü olduğu dikkatlerden kaçmadı.
TİNA'YA GPS TAKILACAK
Tina’ya GPS cihazı takılarak arazide nereye gideceği takip edilecek.
Böylece köpeğin 74 gün boyunca kaldığı yer veya yerlerin tespiti düşünülüyor.
ORMANA GİTTİ
Tina ise, bu sabah ekiplerle birlikte ormana gitti. Ekiplere öncülük eden Tina, Armutlu Mahallesi kırsalında ekiplerle birlikte sahibi Korhan Berzeg'i arıyor.
ANGELE BERZEG İLE BULUŞTU
Öte yandan; Korhan Berzeg ile birlikte ormana giden ve 74 gün sonra eve geri dönen doberman cinsi köpek Tina, Berzeg'in eşi Angela ile buluştu.
Kameralara yansıyan o anlarda evin bahçesinde dinlenen Tina, ayak sesini duyduğu Angela Berzeg'e doğru hamle yaptı. Angela Berzeg'in Tina'ya seslenmesi ile koşmaya başlayan köpek ile Angela Berzeg'in kavuşması duygu dolu anları da beraberinde getirdi. Tina'yı seven Angela, ona sarılırken, Tina ise adeta heyecandan yerinde duramadı.
Tina'nın Korhan Berzeg'in yaşadıklarına şahit olduğu tahmin edilirken, olay ise tüm sırrını koruyor.
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