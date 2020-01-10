Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ocak 2020 gram altın fiyatlarında son dakika gelişmesi nedir? İşte tüm detaylarıyla gram altın fiyatlarındaki son durum..Gram altın 293,6 lira, çeyrek altın 482 lira ve Cumhuriyet altını 1.968 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları...

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ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası düşüşü ivme kazanan dolar kuruna paralel altının gram fiyatında da düşüş yaşanıyor.

Gram altın dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 292,5 liradan tamamladı. 


Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 293,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.968 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 480 lira, yarım altın 960 lira, Cumhuriyet altını ise 1.976 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı da dolar kurundaki düşüşle paralel değer kaybı yaşayarak 1.546 dolarda bulunuyor.

Analistler, azalan jeopolitik ve siyasi risklerin altın fiyatlarını baskılamaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

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