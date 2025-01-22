Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı: Bina yıkılacak mı?

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.



Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

"BİNA AĞIR HASARLI"



Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.



Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

OTEL BİNASI MÜHÜRLENDİ



Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.