Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı: Bina yıkılacak mı?
Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Otel için kesin raporun hazırlanmasının ardından güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.
"BİNA AĞIR HASARLI"
Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.
Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.
OTEL BİNASI MÜHÜRLENDİ
Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.
CAN KAYBI 78
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 78'a yükseldiğini bildirdi. 51 yaralıdan 39'u tabercu edilirken, 12 yaralının tedavisi devam ediyor.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmada görevlendirilen alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam ediyor.
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