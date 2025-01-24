"Grand Kartal Otel yıkılacak" iddiasına açıklama

Bolu belediye başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından "Aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Bu delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Otel binasının yıkımı durdurulmalıdır." açıklamasını yaptı.



İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "İddia doğru değildir" yanıtı geldi.

NİHAİ KARARI KİM VERECEK?



"Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir." denilen açıklamada nihai kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda verildiği de belirtildi.



Açıklamada, "Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.