Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül kimdir?

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Halit Ergül Bolu'daki Grand Kartal Otel ve Gazelle Resort & Spa Otel'in yönetiminde yer alıyor.



HALİT ERGÜL KİMDİR?



Halit Ergül, Bolu'da bulunan ve 2012'de açılan Gazelle Resort & Spa Otel'in sahibi. 2019'da eşinin babası Mazhar Murtezaoğlu’nun vefatı ile birlikte, Grand Kartal Otel’in yönetimini devraldı.



Halit Ergül, Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.



Ergül, turizm tanıtım ve geliştirme faaliyetleri yapan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu üyesi ve Karadeniz Bölgesi Temsilcisi.

