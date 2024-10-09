Gravyer peyniri coğrafi işaretle tescillendi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından 2021'de Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yapılan başvuru sonucunda 17 Eylül'de coğrafi işaret tescil belgesi alan yöresel peynir, zorlu bir üretim sürecinin ardından satışa hazır hale getiriliyor.



Kentteki mandırada toplanan sütleri belirli aşamalardan geçiren üreticiler, daha sonra bakır kazanlara aktardıkları sütü kaynatarak parçacıklar haline getiriyor.



Kazanlardan alınarak kalıplara doldurulan süt, 48 saat dinlendirilip serin odada yaklaşık 6-9 ay muhafaza edilerek gravyer peynirine dönüşüyor.



Yöresel ürünün coğrafi işaret almasına sevinen üreticiler ile işletmeciler, hazırladıkları sezonun ilk gravyer peynirini tescilli olarak satmaya başlayacak.



KAYAK MERKEZİNDE İLK PEYNİRİ KESTİ



Satışa hazır hale getirilen sezonun ilk gravyer peynirini ilçedeki kayak merkezinde kesen satıcı Furkan Turut, Kars gravyerinin tescillenmesinin üretici ve satıcıları çok mutlu ettiğini söyledi.