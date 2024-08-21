Green Card 2024 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak ikamet etmek ve çalışmak isteyenler için verilen Green Card'ın yeni dönem başvuru tarihleri merak ediyor. Tarihler belli olduktan sonra https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden başvuru yapılıyor. Peki, Green Card 2024 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

Green Card 2024 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

'de vatandaşlık hakkı elde etme şansı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım sürüyor. Green Card başvuruları her yıl belli dönemlerde yapılıyor. 

Green Card 2024 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuruları Ekim/Kasım aylarında yapılıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Yeni dönemde Green Card başvurularının ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. 

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Siirt’te TPAO boru hattında gaz sızıntısı

Siirt’te TPAO boru hattında gaz sızıntısı

Leyleklerin göçü güzel görüntülere sahne oldu

Leyleklerin göçü güzel görüntülere sahne oldu

SON DAKİKA HABERİ: Kabine, Ahlat'ta toplanacak

SON DAKİKA HABERİ: Kabine, Ahlat'ta toplanacak

Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı

Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı

Kayalıklardan düştü, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı

Kayalıklardan düştü, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...