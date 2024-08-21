Green Card 2024 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

ABD 'de vatandaşlık hakkı elde etme şansı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım sürüyor. Green Card başvuruları her yıl belli dönemlerde yapılıyor.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Green Card başvuruları Ekim/Kasım aylarında yapılıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Yeni dönemde Green Card başvurularının ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.



Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.