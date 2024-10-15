Green Card başvuru ne zaman bitiyor? 2024 Green Card başvuru tarihleri

ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular başladı. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, 2024 Green Card başvuru tarihleri...



GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?



ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.



GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI



• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.



• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.



• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.



• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.



• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.



• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.



• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.



• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.



• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.