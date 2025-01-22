Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (DV2026 Yeşil Kart çekilişi başvuru sonuç takvimi)
Green Card başvuru sonuçlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Her yıl milyonlarca kişinin umutla katıldığı bu çekilişte, kazananlar Amerika’da yeni bir hayata adım atma şansı yakalıyor. Bu yıl başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçları öğrenmek için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret ediyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor. Ekim - kasım aylarında gerçekleştirilen başvuruların ardından gözler, sonuç duyurusuna çevrildi. Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak, çalışmak ve eğitim almak gibi pek çok avantajı beraberinde getirdiği için büyük bir ilgi görüyor. Green Card sayesinde ABD'de yasal olarak çalışma, eğitim alma ve hatta uzun vadede vatandaşlık yolunda ilerleme şansı yakalanıyor.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor. DV-2026 Katılımcıları, onay numaralarını en az 30 Eylül 2026'ya kadar saklamalıdır.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card sonuçlarını öğrenmek için yalnızca resmi sonuç sayfası olan www.dvprogram.state.gov adresini kullanmalısınız. Sonuçlarınızı kontrol etmek için başvuru sırasında size verilen onay numarasını (Confirmation Number), soyadınızı ve doğum yılınızı doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor.Green Card çekilişi, her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Bu yıl kazanamadıysanız, gelecek yıl şansınızı tekrar deneyebilirsiniz.
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