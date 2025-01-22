Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (DV2026 Yeşil Kart çekilişi başvuru sonuç takvimi)

Green Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor. Ekim - kasım aylarında gerçekleştirilen başvuruların ardından gözler, sonuç duyurusuna çevrildi. Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak, çalışmak ve eğitim almak gibi pek çok avantajı beraberinde getirdiği için büyük bir ilgi görüyor. Green Card sayesinde ABD'de yasal olarak çalışma, eğitim alma ve hatta uzun vadede vatandaşlık yolunda ilerleme şansı yakalanıyor.



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor. DV-2026 Katılımcıları, onay numaralarını en az 30 Eylül 2026'ya kadar saklamalıdır.