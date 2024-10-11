Green Card başvuruları devam ediyor... Green Card başvuruları için son gün ne zaman?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Green Card başvuruları bu yıl 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00 itibariyle başladı.

GREEN CARD BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?



ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.