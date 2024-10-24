Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? 2024 Green Card son başvuru tarihi

Her yıl onlarca ülkeden binlerce kişinin ABD'de yaşama hakkı kazanmasını sağlayan yeşil kart çekilişi uygulamasının bu yılki başvuruları devam ediyor. 1990 yılında Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin ortak desteğiyle çıkarılan Yeşil Kart çekilişi ile ABD her yıl yaklaşık 50.000 göçmen kabul ediyor. İşte, 2024 Green Card başvurusunda son durum...



GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?



Green Card başvuruları kasım ayının ilk haftasına kadar sürecek.



Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor.



GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.



Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.